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В Пскове комиссия впервые согласовала установку столиков возле стационарного кафе

Уличная мебель — столики и стулья — будут установлены этим летом возле кафе «Каверин» в Пскове. Такое решение приняла комиссия по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города.

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