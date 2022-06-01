В Пскове комиссия впервые согласовала установку столиков возле стационарного кафе

Уличная мебель — столики и стулья — будут установлены этим летом возле кафе «Каверин» в Пскове. Такое решение приняла комиссия по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города.
Популярные статьи
- За 10 лет региональные бизнес-защитники пресекли 201 тысячу нарушений прав предпринимателей
- Борис Титов: неопределенность с исковой давностью по сделкам с имуществом ведет к пересмотру итогов приватизации
- Предложения Татарстана по учету ТКО рассмотрят при внесении изменений в постановление правительства РФ
Свежие комментарии