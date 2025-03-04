Белый дом подтвердил прекращение военной помощи Украине

Военная помощь Украине приостанавливается, эту информацию подтвердил Белый дом. В администрации президента США Дональда Трампа подчеркнули, что хотят убедиться в эффективности такого метода для решения украинской проблемы, передает Fox News.
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