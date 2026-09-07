Voyah Dreamer 9 в Китае: дешевле, чем предполагалось[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бренд Voyah анонсировал флагманский минивэн Dreamer 9 в июле, а теперь в Китае начался прием предварительных заказов.
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