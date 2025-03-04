Вице-президент США Вэнс: американцы хотят завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 4 марта, ФедералПресс. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американский народ стремится к окончанию конфликта на Украине, поскольку ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни сами украинцы не могут продолжать войну бесконечно.
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