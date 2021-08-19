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Путин объявил о новом раунде борьбы с коррупцией. Кто победит?

Путин объявил о новом раунде борьбы с коррупцией. Кто победит?

Зри в Корень. В период перед выборами власть начала доказывать, что она очень нужна народу.

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Владимир Соловьев
Разве мужу Голиковой не были предъявлены обвинения, в этой самой коррупции?
Ritchie Blackmore
Гарант не в курсе. Узнает, возьмёт под свой контроль и хапуга понесёт заслуженное наказание.
Наталья Андросова
Несчастная Голикова! Блажен,кто верует
Людмила людмила
Они уже победили.
Кремлев Владимир
Коррупция непобедима. Так устроен человек. Но свести ее к минимуму возможно, только жестокими методами. Либерализм ведет к анархии и хаосу. Мы уже дожили до того, что берут взятки десятками миллионов, воруют миллиардами. Действенных мер со стороны правительства не видно.
Виктор Гуревич
Если "чиновники работают в тяжелейших условиях всеобщей ненависти", то что же они не идут торговать мороженым? Их тогда хотя бы все дети любить будут.
Strannik Weid
А что же Вы не идете в чиновники?
Ritchie Blackmore
Лена, продажная шакалиха, не выступай, чучело!
Геннадий Блинов
До тех пор пока существует частная собственность коррупция неистребима! Однако за любым выявленным и доказанным фактом коррупции должна наступать неотвратимость наказания! Это очень многофакторная тема, требующая глубокого анализа, профессиональной работы законодательной и исполнительной власти!!!
Strannik Weid
Открою тайну, коррупция существовала и при Союзе.
Виктор маслов
Правильно существовала,но не в таких масштабах.
Владимир Грехов
Но при Союзе не выставляли нахапаное на показ и не кичились этим, потому что за 10 тысяч была вышка.
Ritchie Blackmore
Strannik Weid бот, сидящая как пёс на коротком поводке. Будет брехать до последнего, иначе поедет за "закладки" лет на 8. Она не одна такая здесь. Обычная практика для бесплатного наёма троллей.
Strannik Weid
Автор идиот полный
сергей дружкин
20 лет путин правил царем!где он раньше был когда вспомнил?запахло жаренным перед выбором держать кресло!
Ирина
В "борьбе " Путина с коррупцией ,всегда побеждают коррупционеры . Или он не борется ,или коррупционерам плевать на него .
Ritchie Blackmore
"Красиво" сказано голиковой относительно коррупции. Врёт как дышит.
ПавелЗзаварзин
Голикову давно нужно гнать из правительства.
Ritchie Blackmore
Она на хорошем счету у гаранта, что неудивительно. Команда подобралась ещё та! - на тебя гляжу я, Шурик, сразу думаю о том, что у нас дурак сидит на дурне, погоняя дураком... Вместо Шурик вполне можно перечислять всех членов "правительства" поимённо. Ошибки не будет.
grainvn
Трутни ОПЯТЬ, СНОВА и В КОТОРЫЙ РАЗ решили беспощадно бороться с медом?
Игорь Василевский
Из последних сил. Не щадя живота своего!
grainvn
Не щадя своего языка и живота народного.)))
Игорь Василевский
С самим собой бороться можно. Нельзя победить. Победа означает - смерть... как то так. Но имитировать эту борьбу можно бесконечно. Ну, а как же без коррупции создать свою собственную подушку безопасности? И то... разбежится же она, эта социальная "опора" по своим уютным квартиркам в лондониках да парижиках при первом же шухере (не дай бог - с вооруженным насилием!) Коррупцию в России побеждало только 2 царя - Иоан Васильевич (Грозный) да Иосиф Виссарионович Сталин. За что их и проклинают нечестивые потомки
Виктория Виктория
Елена Шувалова
это называется игра в доброго дядю.
петр кам
Крылов написал басню...А в народе говорят-"Пи_деть не бревна ворочать."Вот и опять...пи_данул-и всее..
Александр Пудовкин
А делать не пробовали? А то все разговоры-разговоры. Существующего УК хватает, только действуйте.

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