Путин объявил о новом раунде борьбы с коррупцией. Кто победит?

Темы дняПолитикаПутин объявил о новом раунде борьбы с коррупцией. Кто победит? Зри в Корень. В период перед выборами власть начала доказывать, что она очень нужна народу.Вернуться к статье2711НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевРазве мужу Голиковой не были предъявлены обвинения, в этой самой коррупции?Ritchie BlackmoreГарант не в курсе. Узнает, возьмёт под свой контроль и хапуга понесёт заслуженное наказание.НАНаталья АндросоваНесчастная Голикова! Блажен,кто веруетЛюдмила людмилаОни уже победили.Кремлев ВладимирКоррупция непобедима. Так устроен человек. Но свести ее к минимуму возможно, только жестокими методами. Либерализм ведет к анархии и хаосу. Мы уже дожили до того, что берут взятки десятками миллионов, воруют миллиардами. Действенных мер со стороны правительства не видно.Виктор ГуревичЕсли "чиновники работают в тяжелейших условиях всеобщей ненависти", то что же они не идут торговать мороженым? Их тогда хотя бы все дети любить будут.Strannik WeidА что же Вы не идете в чиновники?Ritchie BlackmoreЛена, продажная шакалиха, не выступай, чучело!ГБГеннадий БлиновДо тех пор пока существует частная собственность коррупция неистребима! Однако за любым выявленным и доказанным фактом коррупции должна наступать неотвратимость наказания! Это очень многофакторная тема, требующая глубокого анализа, профессиональной работы законодательной и исполнительной власти!!!Strannik WeidОткрою тайну, коррупция существовала и при Союзе.ВМВиктор масловПравильно существовала,но не в таких масштабах.Владимир ГреховНо при Союзе не выставляли нахапаное на показ и не кичились этим, потому что за 10 тысяч была вышка.Ritchie BlackmoreStrannik Weid бот, сидящая как пёс на коротком поводке. Будет брехать до последнего, иначе поедет за "закладки" лет на 8. Она не одна такая здесь. Обычная практика для бесплатного наёма троллей.Strannik WeidАвтор идиот полныйсергей дружкин20 лет путин правил царем!где он раньше был когда вспомнил?запахло жаренным перед выбором держать кресло!ИИринаВ "борьбе " Путина с коррупцией ,всегда побеждают коррупционеры . Или он не борется ,или коррупционерам плевать на него .Ritchie Blackmore"Красиво" сказано голиковой относительно коррупции. Врёт как дышит.ПавелЗзаварзинГоликову давно нужно гнать из правительства.Ritchie BlackmoreОна на хорошем счету у гаранта, что неудивительно. Команда подобралась ещё та! - на тебя гляжу я, Шурик, сразу думаю о том, что у нас дурак сидит на дурне, погоняя дураком... Вместо Шурик вполне можно перечислять всех членов "правительства" поимённо. Ошибки не будет.GgrainvnТрутни ОПЯТЬ, СНОВА и В КОТОРЫЙ РАЗ решили беспощадно бороться с медом?Игорь ВасилевскийИз последних сил. Не щадя живота своего!GgrainvnНе щадя своего языка и живота народного.)))Игорь ВасилевскийС самим собой бороться можно. Нельзя победить. Победа означает - смерть... как то так. Но имитировать эту борьбу можно бесконечно. Ну, а как же без коррупции создать свою собственную подушку безопасности? И то... разбежится же она, эта социальная "опора" по своим уютным квартиркам в лондониках да парижиках при первом же шухере (не дай бог - с вооруженным насилием!) Коррупцию в России побеждало только 2 царя - Иоан Васильевич (Грозный) да Иосиф Виссарионович Сталин. За что их и проклинают нечестивые потомкиВВВиктория ВикторияЕШЕлена Шуваловаэто называется игра в доброго дядю.петр камКрылов написал басню...А в народе говорят-"Пи_деть не бревна ворочать."Вот и опять...пи_данул-и всее..Александр ПудовкинА делать не пробовали? А то все разговоры-разговоры. Существующего УК хватает, только действуйте.Комментировать
Свежие комментарии