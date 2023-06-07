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«Ее взорвали украинцы»: Карлсон обвинил Киев в ситуации вокруг Каховской ГЭС

«Ее взорвали украинцы»: Карлсон обвинил Киев в ситуации вокруг Каховской ГЭС

Украина имеет отношение к подрыву Каховской ГЭС. Так считает бывший ведущий Fox News Такер Карлсон. Журналист объяснил, что уничтожение гидроэлектростанции представляет выгоду для украинской стороны.

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