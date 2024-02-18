Александр Логинов: «Сегодня ноги были не те, неприятные мышечные ощущения. На стойке не своя стрельба из‑за того, что ноги не готовы»

Сегодня биатлонист выступил за команду Тюменской области, которая финишировала седьмой. На лежке Логинов допустил один промах и закрыл мишень с первого дополнительного патрона, но не увидел этого и потратил время на еще одну перезарядку.
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