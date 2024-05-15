Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил боеприпасы ВСУ в зоне спецоперации

Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил боеприпасы ВСУ в зоне спецоперации

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил несколько автомобилей ВСУ с боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции.

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