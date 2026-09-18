Путин проголосовал на выборах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в едином дне голосования и онлайн отдал свой голос на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
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