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Нас снова хотят обмануть

Нас снова хотят обмануть

Не пора ли оставить иллюзии насчет политики Трампа в отношении Киева?    Соединенные Штаты согласились немедленно снять паузу в обмене разведданными и возобновить военную помощь Украине после более чем восьмичасовых встреч в Саудовской Аравии, где Киев заявил, что поддержит предложение администрации Трампа о 30-дневном прекращении огня с Россией, сообщила во вторник вечером газета New York Times.

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Комментарии
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Андрей
Ну и! Получила удовлетворение от ругани? Оскорбляя других и понимая, что за это по шее не получишь вы от этого  хамите налево и направо? .. Потому то и не замужем! Муж бы давно из вас всю эту дурь выбил!
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18 час.
Александр Салтановский
&quot;Ведь известно, что нынешний президент США известен своим импульсивным характером и часто сегодня говорит одно, а завтра уже совсем другое.&quot; Давайте будем называть вещи своими именами, не импульсивный характер, а обыкновенный шизофреник и никто не знает, какая бредовая моча ударит в его мозги завтра или после завтра или через неделю, действия шизофреника не поддаются прогнозам, тем более пиндоса, а пиндосам верить нельзя - совсем, ни кому, ни одному слову!
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17 час.
Николай Кучков
Мы за мир и поэтому будем бить их без остановки 30дневной, задача была денацификация и демилитаризация украины.  Эту задачу нужно выполнить- нас устраивает всеобщая капитуляция украины. И просим нам не мешать своими лживыми предложениями!
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