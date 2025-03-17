Нас снова хотят обмануть

Андрей Ну и! Получила удовлетворение от ругани? Оскорбляя других и понимая, что за это по шее не получишь вы от этого хамите налево и направо? .. Потому то и не замужем! Муж бы давно из вас всю эту дурь выбил!

Александр Салтановский "Ведь известно, что нынешний президент США известен своим импульсивным характером и часто сегодня говорит одно, а завтра уже совсем другое." Давайте будем называть вещи своими именами, не импульсивный характер, а обыкновенный шизофреник и никто не знает, какая бредовая моча ударит в его мозги завтра или после завтра или через неделю, действия шизофреника не поддаются прогнозам, тем более пиндоса, а пиндосам верить нельзя - совсем, ни кому, ни одному слову!