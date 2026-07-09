Нулевые тарифы для Африки: Китай импортировал товаров на 1,2 млрд юаней с мая

В понедельник Shanghai Customs объявил о положительных результатах расширенной политики нулевых тарифов Китая для всех африканских стран, имеющих дипломатические отношения с КНР, которая вступила в силу 1 мая.
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