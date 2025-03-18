В России могут вырасти налоги и страховые взносы: причину объяснила депутат Бессараб

С зарплат работающих жителей России на пенсионное обеспечение тратится 22%.Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России могут увеличиться налоги и страховые взносы на пенсии в связи с неблагоприятной демографической ситуацией.
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