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Генменеджер «Анахайма»: «У нас сильная молодая оборона. Я уверен в прогрессе Минтюкова, Лакомба, Хиндса, Хеллесона»

Генеральный менеджер « Анахайма » Пэт Вербик рассказал о сильных сторонах и перспективах защитников клуба.

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