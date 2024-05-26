В Магаданской области стартовала профилактическая акция «Стоп: мошенник! - 2024»

В Магаданской области стартовала профилактическая акция «Стоп: мошенник!», в рамках которой сотрудники регионального УМВД и территориальных органов внутренних дел на районном уровне проводят встречи с трудовыми коллективами.
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