РБК: у 27% россиян есть финансовая подушка на три месяца

Накопления, которые позволят прожить три и более месяцев, есть у 27% россиян. При этом каждый шестой человек сможет просуществовать без дохода меньше недели, показало исследование аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», оказавшееся в распоряжении РБК.