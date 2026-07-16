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Новости Омска

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На СВО погиб 22-летний омич Сергей Урядов

На СВО погиб 22-летний омич Сергей Урядов. Как сообщили в москаленском отделении «Единой России», на фронт Сергей ушел добровольцем в прошлом году.

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