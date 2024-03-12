🐟 В Алупке планируют обустроить рыбачью бухту Местные рыбаки обратились к властям курорта с просьбой помочь в обустройстве исторической пристани.
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🐟 В Алупке планируют обустроить рыбачью бухту Местные рыбаки обратились к властям курорта с просьбой помочь в обустройстве исторической пристани.