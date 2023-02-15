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Кампаццо сыграет за Аргентину в квалификации ЧМ, Вильдоса останется в «Црвене Звезде»

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович объявил, что разыгрывающий Факундо Кампаццо сыграет за сборную Аргентины в предстоящих матчах квалификационного турнира чемпионата мира.

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