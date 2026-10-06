Страдания русского финна в Америке продолжаются! «Флорида» снова осталась без капитана Баркова

Александру отчаянно не везет.Прошлый сезон для «Флориды Пантерз» не задался с самого начала, ведь в первый же день тренировочного лагеря капитан Александр Барков после столкновения с соотечественником Нико Микколой получил травму, выбившую его из строя на весь чемпионат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Семак: «Наш урове...
- Александр Мостово...
- Билет с экзамена ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым