Страдания русского финна в Америке продолжаются! «Флорида» снова осталась без капитана Баркова

Александру отчаянно не везет.Прошлый сезон для «Флориды Пантерз» не задался с самого начала, ведь в первый же день тренировочного лагеря капитан Александр Барков после столкновения с соотечественником Нико Микколой получил травму, выбившую его из строя на весь чемпионат.