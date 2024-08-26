Лопырева: «Я всегда была окружена поклонниками и обожателями. Женщину делает привлекательной не вес»

Известная российская фотомодель Виктория Лопырева, которая в 2003 году выиграла конкурс «Мисс Россия», а в 2018-м выступила послом чемпионата мира по футболу, опубликовала новый пост в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 6,7 млн подписчиков.