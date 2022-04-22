УКРАИНА: НОВОСТИ 22.04.2022 день

Страна и люди

Маневренная оборона противника в районе села Зелёная Долина в ДНР была сведена на нет расчётами тяжёлых огнемётных систем ВС РФ Российские войска вскрывают оборонительные укрепления противника в Лиманском районе Донецкой Народной Республики.