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Кучеров набрал 0+1 в 3-м матче подряд. Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров с 39 очками в 27 играх

Кучеров набрал 0+1 в 3-м матче подряд. Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров с 39 очками в 27 играх

Никита Кучеров отметился результативной передачей в 3-м матче подряд. Форвард «Тампы» ассистировал Брэйдену Пойнту при победной шайбе в ворота «Флориды» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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