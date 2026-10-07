«Герани» ударили по хранилищу топлива в порту Черноморска

Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников типа «Герань» по хранилищу горюче-смазочных материалов в морском порту Черноморска Одесской области.
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