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"Коммерсантъ": Петербургский терминал освобождают от иностранных владельцев

"Коммерсантъ": Петербургский терминал освобождают от иностранных владельцев

В Генеральной прокуратуре назвали причины, по которым они обратились в суд с требованием передать в государственный доход 2753 акции крупнейшего российского терминала по перевалке нефтепродуктов в Балтике — АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), — которые принадлежат семье основателя ПНТ Дмитрия Скигина.

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