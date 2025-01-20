"Коммерсантъ": Петербургский терминал освобождают от иностранных владельцев

В Генеральной прокуратуре назвали причины, по которым они обратились в суд с требованием передать в государственный доход 2753 акции крупнейшего российского терминала по перевалке нефтепродуктов в Балтике — АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), — которые принадлежат семье основателя ПНТ Дмитрия Скигина.