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Всё о женщинах

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PsyScience: люди в паре довольны жизнью больше одиночек

PsyScience: люди в паре довольны жизнью больше одиночек

Международная команда ученых выявила различия в личностных чертах и уровне удовлетворенности жизнью между людьми, которые всю жизнь были одиноки, и теми, кто находился в долгосрочных романтических отношениях.

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