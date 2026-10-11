Тезисно интервью Потанина РБК

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК дал противоречивую оценку экономической политике властей: он поставил правительству и Банку России высший балл за работу в условиях санкций, но одновременно предупредил, что налоговая нагрузка на бизнес достигла предела, за которым изъятие доходов начинает работать против бюджета.
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