Тезисно интервью Потанина РБК

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК дал противоречивую оценку экономической политике властей: он поставил правительству и Банку России высший балл за работу в условиях санкций, но одновременно предупредил, что налоговая нагрузка на бизнес достигла предела, за которым изъятие доходов начинает работать против бюджета.