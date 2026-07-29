Егор Виноградов остаётся в «Торпедо» до конца сезона 2027/28

«Лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона, воспитанник клуба, 23-летний нападающий Егор Виноградов продлил контракт с нашей командой! Новое соглашение с форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года!» – эмоционально сообщила торпедовская пресс-служба 29 июля.
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