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Нижегородская правда

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Егор Виноградов остаётся в «Торпедо» до конца сезона 2027/28

Егор Виноградов остаётся в «Торпедо» до конца сезона 2027/28

«Лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона, воспитанник клуба, 23-летний нападающий Егор Виноградов продлил контракт с нашей командой! Новое соглашение с форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года!» – эмоционально сообщила торпедовская пресс-служба 29 июля.

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