Киев в ООН приветствовал решение США о непризнании нацбата «Азов»* террористами

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица На заседании Совета Безопасности в пятницу, 14 июня, заявил, что приветствует признание правительством США националистического батальона «Азов»* нетеррористической организацией, что позволило Вашингтону снабжать это воинское соединение оружием, – сообщают СМИ.
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