Суббота началась с магнитной бури: как солнечные ветры влияют на Землю Ирина ВальковаСубботнее утро, 5 апреля 2025 года, началось с неожиданного природного явления — магнитной бури, которая охватила Землю после ночных геомагнитных возмущений.