Суббота началась с магнитной бури: как солнечные ветры влияют на Землю Ирина ВальковаСубботнее утро, 5 апреля 2025 года, началось с неожиданного природного явления — магнитной бури, которая охватила Землю после ночных геомагнитных возмущений.
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