Полетный проект: сертификат эксплуатанта станет обязательным для авиаэкскурсий

Авиаперевозчиков, которые предлагают экскурсии и прогулки, обяжут получать сертификат эксплуатанта. Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду Ярославу Нилову, который обратился в ведомство с просьбой усилить наказание для физических и юрлиц, организующих такие полеты.
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