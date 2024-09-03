Полетный проект: сертификат эксплуатанта станет обязательным для авиаэкскурсий

Авиаперевозчиков, которые предлагают экскурсии и прогулки, обяжут получать сертификат эксплуатанта. Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду Ярославу Нилову, который обратился в ведомство с просьбой усилить наказание для физических и юрлиц, организующих такие полеты.