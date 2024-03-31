Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Зачем закрывать то, что пользуется популярностью у народа. Необходимо правильно подбирать руководителей и работников....Депутат Миронов п...
  • Лариса Поплавская
    Есть такая песенка: От сессии до сессии живут студенты весело.... Так и наше МЧС с мерами и депутатами. Ведь они все ...Сотрудники МЧС Ро...
  • tsan tsan
    Ну, Папа, ну шельмец ! Решил помочь  Украине с пополнением личного состава ВСУ ?Папа Франциск пре...

Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме оказывают помощь населению в затопленных регионах

Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме оказывают помощь населению в затопленных регионах

Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме помогают гражданам в регионах, где активное таяние привело к подтоплению жилых домов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Поплавская
Есть такая песенка: От сессии до сессии живут студенты весело.... Так и наше МЧС с мерами и депутатами. Ведь они все знают где и когда будет половодье. Ну почему столько лет подряд люди бедствуют. Почему весь год никто об этом не думает, шевелится начинают когда гром грянул. Да чтож вы за  люди? нравится вам издеваться над народом. У нас только Москва- свет в окошке. Только там по реновациям и прочим идеям переселяют и строют жилье, а   эти деревни .... кому они нафик нужны.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх