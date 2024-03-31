Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме оказывают помощь населению в затопленных регионах

Лариса Поплавская

Есть такая песенка: От сессии до сессии живут студенты весело.... Так и наше МЧС с мерами и депутатами. Ведь они все знают где и когда будет половодье. Ну почему столько лет подряд люди бедствуют. Почему весь год никто об этом не думает, шевелится начинают когда гром грянул. Да чтож вы за люди? нравится вам издеваться над народом. У нас только Москва- свет в окошке. Только там по реновациям и прочим идеям переселяют и строют жилье, а эти деревни .... кому они нафик нужны.