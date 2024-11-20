Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий тимофеев
    Уберите вы эту рожу из инета!! Болтается уже полгода, смотреть противно!!«Врагам назло!»: ...
  • Иван Иваныч
    Ну Отар то ведь, несмотря на его сегодняшнее состояние,  вовсе не журналист, а скандалист, та ещё журнашлюха. Вот тож...Катя Лель впервые...
  • Ольга Пырова
    Клоуны . Смотреть противно.«Это вообще дикий...

Папа пытался помешать замужеству, а Меньшиков уволил из театра. Борьба Елены Папановой за счастье

Папа пытался помешать замужеству, а Меньшиков уволил из театра. Борьба Елены Папановой за счастье

Родители отговаривали дочку от профессии артистки, пугая ее возможной невостребованностью. Знаменитый отец Елены Папановой пытался повлиять и на личную жизнь наследницы, но актриса твердо стояла на своем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх