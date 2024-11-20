Папа пытался помешать замужеству, а Меньшиков уволил из театра. Борьба Елены Папановой за счастье

Родители отговаривали дочку от профессии артистки, пугая ее возможной невостребованностью. Знаменитый отец Елены Папановой пытался повлиять и на личную жизнь наследницы, но актриса твердо стояла на своем.
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