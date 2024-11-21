Топ врачей, к которым чаще всего записывались пользователи Иванова

Медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера), проанализировала поведение пользователей собственного сервиса в Иванове и на основании обезличенных данных за январь-сентябрь 2024 года выявила самые востребованные специальности врачей, к которым записывались пациенты на очные и онлайн-приемы.