Топ врачей, к которым чаще всего записывались пользователи Иванова

Медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера), проанализировала поведение пользователей собственного сервиса в Иванове и на основании обезличенных данных за январь-сентябрь 2024 года выявила самые востребованные специальности врачей, к которым записывались пациенты на очные и онлайн-приемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)