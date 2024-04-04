Они проснулись. Эксперт рассказал, как защититься от нападения клещей

Майя Maja

Ну а как мы (поколение 60-70) жили с прививками и выросли здоровыми? А гуляли где хотели. Лазили по лесу, по садам вокруг домов, после дождя бегали по траве в резиновых сапожках. Родителям надо каждый день иметь контакт с ребенком. Расспрашивать его о его проведенном дне, осматривать его с ног до головы, наблюдать за его самочувствие. Это никто никогда не отменял.