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Они проснулись. Эксперт рассказал, как защититься от нападения клещей

Они проснулись. Эксперт рассказал, как защититься от нападения клещей

Как только земля чуть подсохнет от сошедшего снега, просыпаются клещи. Из-за раннего потепления это произошло прежде срока.

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Комментарии
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Майя Maja
Ну а как мы (поколение 60-70) жили с прививками и выросли здоровыми? А гуляли где хотели. Лазили по лесу, по садам вокруг домов, после дождя бегали по траве в резиновых сапожках. Родителям надо каждый день иметь контакт с ребенком. Расспрашивать его о его проведенном дне, осматривать его с ног до головы, наблюдать за его самочувствие. Это никто никогда не отменял.
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