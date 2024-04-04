Как только земля чуть подсохнет от сошедшего снега, просыпаются клещи. Из-за раннего потепления это произошло прежде срока.
Они проснулись. Эксперт рассказал, как защититься от нападения клещей
Комментарии
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Майя Maja
Ну а как мы (поколение 60-70) жили с прививками и выросли здоровыми? А гуляли где хотели. Лазили по лесу, по садам вокруг домов, после дождя бегали по траве в резиновых сапожках. Родителям надо каждый день иметь контакт с ребенком. Расспрашивать его о его проведенном дне, осматривать его с ног до головы, наблюдать за его самочувствие. Это никто никогда не отменял.
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17 час.
галина исаева
...и будем жить в мертвой зоне...
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13 час.
alik3456 Джексон
Всё остальное сдохло превратилось в пустыню...
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10 час.
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