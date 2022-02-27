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Свитолина пообещала перечислить призовые со следующих турниров на поддержку армии и гуманитарную помощь Украине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пообещала перечислять призовые на поддержку армии и гуманитарную помощь Украине.

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