В Пензе полицейские совместно с представителями Общественного совета поговорили со школьниками о проблеме радикализма

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области совместно с членом Общественного совета при региональном ведомстве священником Виктором Сторожевым провели встречу с учащимися средней общеобразовательной школы им.
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