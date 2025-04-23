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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Не Ильнур и Джамбулат сломали челюсть московскому школьнику Даниилу за "неподобающий вид", а "толпа учеников избила" - следите за руками

Не Ильнур и Джамбулат сломали челюсть московскому школьнику Даниилу за "неподобающий вид", а "толпа учеников избила" - следите за руками

Анастасия Миронова фото: Dzen Вчера "База" сообщила, что некие Ильнур и Джамбулат избили московского школьника Даниила за "неподобающий вид".

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3 час.
ninikooo Митусова
Мразей- на нары. Всех их родственников ( все кишлаки), снять с соцпособий, лишить гражданства РФ, и с дактилоскопированием на родины, чтобы ни один негодяй не вернулся. А эту гниль после «отсидки»- пинком под зад в родные аулы.
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2 час.
Балу -
Эти мрази черножопые не собираются социализироваться в обществе... Они собираются устанавливать свои, чурбанские, порядки... И они не собираются не то что хоть как-то уважать отдельных людей не их вероисповедания, они плевать хотели на законы Российской Федерации, на традиции и обычаи русского народа... Но зато они будут требовать уважения к их, чуждым России, дикарским обычаям и традициям и будут требовать себе всех благ, которые предоставляет российское гражданство, ни копейки не дав в бюджет России... А российские власти только и озабочены тем, как бы побольше этих мразей легализовать... А то, что лет через 20 будет не Дума, а какой-нибудь исламский совет - так им на это плевать...
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1 час.
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