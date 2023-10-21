Вместо магнитиков: Казахстан Ч.1

Предыдущие посты Калининград (1,2). Астрахань (1,2), Кыргызстан (1, 2) Хотелось писать посты каждую неделю, но тепература 38,5 не распологает к мыслям)) Поэтому новый пост только сегодня( И так, если бы меня спросили до короны, приеду ли я в Казахстан, я бы ответила "маловероятно, что там смотреть?" Но, в ноябре 2021 года моя начальница сказала "езжай в Казахстан, в Алмату".