В Самаре стартует новый парковый сезон и пройдет городской субботник

20 апреля в Самаре стартует новый парковый сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары. "В период апрельского месячника по благоустройству на городских территориях, включая парки и другие общественные пространства, сезонные работы усилены.
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