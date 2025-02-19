Паспортный контролер: в московских театрах резко упали продажи билетов

Падение на 25% по количеству и на 20% в денежном выражении по отношению к февралю прошлого года — информацию о такой разнице в продажах билетов на мартовские спектакли в Москве предоставил «Известиям» Kassir.
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