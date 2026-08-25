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"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину

"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что так называемая "коалиция желающих", планирующая разместить военный контингент на Украине, фактически подписывает Киеву смертный приговор .

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