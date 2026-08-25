Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что так называемая "коалиция желающих", планирующая разместить военный контингент на Украине, фактически подписывает Киеву смертный приговор .
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