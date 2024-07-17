Турэксперт Бакалюк: сейчас в тренде короткие путешествия выходного дня

Россияне все чаще отправляются в короткие туры на выходные дни на автомобиле. О тенденциях развития внутреннего туризма рассказала Руководитель проектного офиса «Туризм» АНО «Национальные приоритеты» Елена Бакалюк сайту kp.
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