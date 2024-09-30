Сбивший журналиста Лучанского водитель вернулся в колонию

Суд отменил решение о замене наказания на принудительные работы. Новосибирский областной суд отменил постановление о замене неотбытой части наказания на принудительные работы в отношении Никиты Лазькова – виновника ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский.
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