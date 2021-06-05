«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд в плей-офф впервые за 7 лет

«Монреаль» победил «Виннипег» (1:0, 2-0) в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли. «Канадиенс» выиграли 5 матчей подряд в сезоне плей-офф впервые с 2014 года.
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