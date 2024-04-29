Параатлет Александр Яремчук завоевал золото на международных стартах

В марокканском городе Марракеш состоялось Гран-При мировой серии по паралимпийской атлетикеВ марокканском городе Марракеш состоялось Гран-При мировой серии по паралимпийской атлетикеАлександр Яремчук, спортсмен сборной России и Архангельской области, выиграл золотую медаль в беге на дистанции 1500 метров.
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