Параатлет Александр Яремчук завоевал золото на международных стартах

В марокканском городе Марракеш состоялось Гран-При мировой серии по паралимпийской атлетикеВ марокканском городе Марракеш состоялось Гран-При мировой серии по паралимпийской атлетикеАлександр Яремчук, спортсмен сборной России и Архангельской области, выиграл золотую медаль в беге на дистанции 1500 метров.