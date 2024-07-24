Нейросеть заставляет улыбаться японских продавцов

Обслуживание покупателей в магазинах японской сети AEON вышло на совершенно новый уровень. На первый взгляд, оно стало более качественным и направленным на то, чтобы клиент остался довольным своим посещением торговой точки.
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