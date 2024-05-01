Ротенберг о ЧМ-2019: «У нас получилась Dream Team, но финны испортили праздник. Мы обязательно возьмем реванш на следующем ЧМ и Олимпиаде»

Российская команда проиграла финнам в полуфинале турнира со счетом 0:1. – У вас есть контакт с игроками НХЛ, и они по первому зову приедут в сборную России, когда будет нужно? – Вспомните чемпионат мира 2019 года, который прошел в Братиславе.