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Ротенберг о ЧМ-2019: «У нас получилась Dream Team, но финны испортили праздник. Мы обязательно возьмем реванш на следующем ЧМ и Олимпиаде»

Российская команда проиграла финнам в полуфинале турнира со счетом 0:1. – У вас есть контакт с игроками НХЛ, и они по первому зову приедут в сборную России, когда будет нужно? – Вспомните чемпионат мира 2019 года, который прошел в Братиславе.

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