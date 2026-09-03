Бойцы мобильной огневой группы отразили налет украинских дронов в ЛНР

Расчеты мобильных огневых групп (МОГ) 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад» отразили атаку дронов ВСУ, в том числе «Лелека-100», в зоне проведения спецоперации в ЛНР.
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