В Нижнем Новгороде прошло торжественное мероприятие, посвященное 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

На территории нижегородского парка Победы у мемориального комплекса, посвященного сотрудникам органов внутренних дел — Героям Отечества, 7 мая состоялся торжественный митинг, посвященный 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 292‑й годовщине со Дня образования Нижегородской полиции.