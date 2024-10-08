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Забайкальский край оказался в тройке антилидеров по количеству сирот

Забайкальский край оказался в тройке антилидеров по количеству сирот

Забайкальский край вновь оказался в числе регионов с наибольшим количеством сирот в России. Согласно данным проекта «Если быть точным», в крае проживает 1 205 детей без родителей, что составляет примерно 0,5% от общего числа детей в регионе (243 тысячи).

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